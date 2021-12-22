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В Израиле начнут колоть четвертую дозу вакцины против COVID-19

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В Израиле начнут колоть четвертую дозу вакцины против COVID-19

Израиль рекомендовал всем людям старше 60 лет получить четвертую дозу вакцины против COVID-19 Pfizer-BioNTech на фоне обеспокоенности быстрым распространением штаммом коронавируса «омикрон», сообщают местные СМИ.

Группа реагирования на пандемию постановила во вторник вечером, что любой человек старше 60 лет, а также медицинские работники смогут получить четвертую прививку от COVID-19, сообщило министерство здравоохранения.

Прививка будет доступна через четыре месяца после получения третьей дозы вакцины.

Кроме того, промежуток между получением второй и третьей дозой вакцины сокращен с пяти до трех месяцев.

В своем заявлении премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт приветствовал рекомендации и призвал граждан сделать укол как можно быстрее.

«Замечательная новость, не теряйте времени — идите делать прививки», — сказал премьер.

Он отметил, что Израиль — первая страна в мире, которая стала ставить своим гражданам третью дозу вакцины.

«И мы также продолжаем быть пионерами в отношении четвертой дозы», — заявил Беннет.

По его мнению, четвертая доза вакцины поможет «преодолеть волну омикрона, которая захлестывает мир».

В конце июля страна начала предлагать бустерные уколы лицам старше 60 лет. С конца августа бустеры стали доступны всем лицам старше 16 лет через пять месяцев после получения второй дозы вакцины.

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Решение о вакцинации четвертой дозой вакцины было принято в связи с тем, что за последний день в Израиле было обнаружено более 150 новых случаев заболевания вариантом «омикрон».

По данным министерства здравоохранения, в минувшее воскресенье ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Израиле впервые за два месяца превысило 1 тыс. человек.

Израиль, вакцинация
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