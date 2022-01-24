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В Израиле оценили эффект четырех прививок от COVID-19

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В Израиле оценили эффект четырех прививок от COVID-19

Четвертая прививка от COVID-19 способна повысить защиту организма от заражения вдвое и в три раза лучше защитить от тяжелого течения болезни в возрастной группе 60 лет и старше. К таким выводам, как передает Times of Israel, пришло Министерство здравоохранения Израиля, исходя из проанализированных данных по прошедшим вторую ревакцинацию.

Проанализированная информация была собрана по 400 тыс. израильтян, получивших уже четвертый укол вакциной, и по 600 тыс. прошедшим три укола.

Вместе с тем проведенные ранее в Израиле исследования показали, что даже четыре укола вакциной не способны уверенно защитить от заражения штаммом «омикрон». Исследование эффективности четвертой прививки от COVID израильский медицинский центр Хаима Шибы начал в декабре, предварительные данные появились на прошлой неделе. «Вакцина, которая была очень эффективна против предыдущих штаммов, менее эффективна против штамма „омикрон“. Мы видим увеличение количества антител, выше, чем после третьей дозы, однако есть и много инфицированных „омикроном“, получивших четвертую дозу. Чуть меньше, чем в контрольной группе, но заражений все равно много», — констатировал руководитель исследования, профессор Гили Регев-Йочай.

На фоне появления этих данных правительство Израиля планирует перейти к отмене системы «зеленого пропуска», действовавшей до этого в стране. Она подразумевала, что допуск в общественные места имели только те, кто имел сертификат о прививке или отрицательный ПЦР-тест, сданный не позднее 72 часов назад. Однако распространение штамма «омикрон» и среди вакцинированных делает эти правила устаревшими: сертификат о прививке больше не является гарантией защиты, и поэтому систему могут отменить.

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Times of Israel не уточняет, о прививках какой вакциной идет речь. Наибольшее распространение в Израиле получила вакцина от Pfizer, именно ее применяют для вакцинации граждан старше 60 лет.

Израиль, вакцинация
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