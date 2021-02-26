Кличко не хочет передавать Подольско-Воскресенский мост «Укравтодору»

Передача Подольско-Воскресенского моста в управление Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») значительно отсрочит ввод объекта в эксплуатацию, считает мэр Киева Виталий Кличко.
«Воплощение идеи о передаче объекта на баланс „Укравтодора“ значительно отсрочит достройку мостового перехода, пока пройдут все бюрократические процедуры, предусмотренные законом. И „Укравтодору“ как госструктуре стоит не заниматься манипуляциями и публичными заявлениями, а взять достроить и ввести в эксплуатацию хотя бы Дарницкий мост», — приводит слова мэра прес-служба КГГА.
По его словам, сроки ввода Подольско-Воскресенского моста несколько сдвинулись из-за пандемии, однако объект уже на финальной стадии строительства.
В то же время, отметил Кличко, Дарницкий мост не достроен еще с 2004 года, так как город не имеет права проводить на нем работы, согласно законодательству.
Как сообщалось, ранее «Укравтодор» обратился к КГГА с предложением передачи Подольско-Воскресенского моста на баланс агентства для ускорения строительства и ввода в эксплуатацию.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016