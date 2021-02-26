Кличко не хочет передавать Подольско-Воскресенский мост «Укравтодору»

Передача Подольско-Воскресенского моста в управление Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») значительно отсрочит ввод объекта в эксплуатацию, считает мэр Киева Виталий Кличко.

«Воплощение идеи о передаче объекта на баланс „Укравтодора“ значительно отсрочит достройку мостового перехода, пока пройдут все бюрократические процедуры, предусмотренные законом. И „Укравтодору“ как госструктуре стоит не заниматься манипуляциями и публичными заявлениями, а взять достроить и ввести в эксплуатацию хотя бы Дарницкий мост», — приводит слова мэра прес-служба КГГА.

По его словам, сроки ввода Подольско-Воскресенского моста несколько сдвинулись из-за пандемии, однако объект уже на финальной стадии строительства.

В то же время, отметил Кличко, Дарницкий мост не достроен еще с 2004 года, так как город не имеет права проводить на нем работы, согласно законодательству.

Как сообщалось, ранее «Укравтодор» обратился к КГГА с предложением передачи Подольско-Воскресенского моста на баланс агентства для ускорения строительства и ввода в эксплуатацию.