В Киеве идут обыски по делу о растратах на строительстве Подольского моста

Подольская окружная прокуратура Киева в рамках расследования о присвоении средств территориальной громады на строительстве Подольского моста проводит обыски в департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА), а также у заказчика работ и подрядчика, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
«Следствием установлено, что в апреле 2017 года между коммунальным предприятием „Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева“ и ООО „Эко-Строй-Трейд“ заключен договор генподряда на выполнение работ по объекту: „Строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киев“. В дальнейшем, в июле 2020 года, исполняющий обязанности директора КП „Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева“ и руководитель генподрядной организации подписали акт приемки выполненных строительных работ за июль 2020 года, в который были внесены сведения о выполнении в течение апреля-мая 2020 года работ по окраске низа железобетонных пролетных плит автопроезда от опоры к опоре длиной 33 м», — указывается в сообщении.
Согласно заключению эксперта по итогам проведения судебной строительно-технической экспертизы, работы, предусмотренные технологическими картами производителя использованных при строительстве Подольского моста материалов, не выполнялись.
В результате этих действий местному бюджету причинены убытки на общую сумму более 4,5 млн грн.
По факту начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время на основании постановлений суда в служебных помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия, подрядных организаций, а также по месту жительства фигурантов производства продолжаются обыски.
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