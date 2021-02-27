Пожар в больнице в Черновцах возник из-за самоподжога одного из пациентов, – СМИ

Причиной пожара в городской больнице № 1 в Черновцах, который возник в субботу в одной из палат инфекционного отделения, стал самоподжог одного из пациентов, сообщает издание ZN.UA.
«Основная версия причины пожара, которую сейчас выясняют на месте сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов, — самоподжог одного из тяжелобольных пациентов в одной из палат больницы. Он облил себя спиртом и поджег», — сообщается со ссылкой на директора департамента здравоохранения Черновицкой областной государственной администрации Олега Черного.
Этот пациент скончался на месте. Другой тяжелобольной, на которого перебросился огонь, находится в критическом состоянии с ожогами 3-4 степени.
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