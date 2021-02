В Великобритании простились с ветераном, собравшим $45 млн для врачей

Британские военные отдали в субботу последние почести ветерану Второй мировой войны Тому Муру, который в прошлом году собрал £32,8 млн (почти $45 млн) на благотворительность. Похороны Мура, умершего 2 февраля в возрасте 100 лет после госпитализации с COVID-19, сопровождались салютом, произведенным из артиллерийских орудий и стрелкового оружия, а также пролетом использовавшегося в годы войны самолета-транспортника С-47 "Дакота".

Церемония прощания с Муром, ставшим в королевстве одним из главных символов борьбы с пандемией коронавируса, состоялась в Бедфорде. Число ее участников было ограничено из-за действующего в стране с 4 января общенационального карантина, который власти начнут поэтапно ослаблять с 8 марта.

"В чрезвычайных обстоятельствах, затрагивающих всю страну, обычные люди совершают необыкновенные поступки, вдохновляя всех нас сплотиться и преодолеть трудности, - заявил по случаю похорон глава Минобороны королевства Бен Уоллес. - До начала кризиса сэр Том был известен немногим, однако теперь его дела и его пример будут жить в сердце каждого из нас".

В полдень в честь ветерана по всей стране церковные колокола пробили ровно сто раз. По просьбе Мура, часто шутившего по поводу своего возраста, на его могиле будет фраза "Я же говорил вам, что я стар". Это отсылка к выбранной британско-ирландским комиком Спайком Миллиганом (1918-2002) эпитафии "Я же говорил вам, что болею".

В Соединенном Королевстве набирает обороты общественная кампания по установке памятника ветерану. Согласно данным опроса, проведенного компанией Opinium Research в начале месяца, 38% британцев высказались за то, чтобы памятник появился на Парламентской площади в Лондоне. Однако еще больше респондентов хотят, чтобы в честь капитана Тома, которого на страницах газет называют не иначе как героем, была названа одна из британских больниц.

Различные петиции, призывающие тем или иным образом увековечить память ветерана, собрали больше 1 млн подписей. Идею поддерживает и глава правительства страны Борис Джонсон, пообещавший, что британские власти обсудят все возможные варианты с семьей Мура.

Мур не успел получить прививку от коронавируса, хотя находился в группе людей, в первую очередь охваченных программой массовой вакцинации, стартовавшей в стране 8 декабря прошлого года. Он не был вакцинирован из-за затяжной пневмонии, не связанной с коронавирусом, от которой лечился на дому вплоть до госпитализации с COVID-19.

Ветеран, служивший в годы войны в Индии и Бирме, приобрел общенациональную известность после того, как весной прошлого года на фоне начавшейся пандемии объявил сбор пожертвований на нужды британской Национальной системы здравоохранения. Для привлечения средств он выложил в интернете фото, на котором видно, как он обходит свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в графстве Бедфордшир на ходунках. Мур намеревался совершить 100 кругов (по числу прожитых лет) длиной по 25 м, но не остановился и обошел сад 200 раз.

Акция Мура вызвала столь большой интерес, что ему удалось собрать сумму, в десятки тысяч раз превысившую первоначально запланированную. Однако на этом рекорды не закончились. На волне внезапной популярности он сумел стать старейшим исполнителем в истории, пробившимся на первое место в британских музыкальных хит-парадах. Кавер-версия песни You'll Never Walk Alone ("Ты никогда не будешь одинок"), записанная Муром вместе с британским тенором Майклом Боллом, попала на верхнюю строчку чарта iTunes и сводного чарта синглов, составляемого британской Official Charts Company.

В знак признания его заслуг Муру, вышедшему в отставку в чине капитана, было присвоено почетное звание полковника Вооруженных сил Великобритании. В июле прошлого года он был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II.