Киев, Лондон и Варшава запускают новый формат сотрудничества

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально заявил о запуске нового трехстороннего формата сотрудничества между Украиной, Великобританией и Польшей.

«С радостью сообщаю, что Украина, Великобритания и Польша начинают новый трехсторонний формат сотрудничества», — сказал он на совместной пресс-конференции с государственным секретарем Великобритании Элизабет Трасс в четверг в Киеве.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, в ближайшее время будут обнародовано совместное заявление трех стран. В частности, в нем будет идти речь о том, что Великобритания и Польша будут содействовать Украине в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также данный формат будет предусматривать углубление сотрудничества в экономическом, торговом, энергетическом сотрудничестве и сотрудничестве в области борьбы с дезинформацией. Отдельное внимание будет уделено поддержке «Крымской платформы».

В свою очередь государственный секретарь Великобритании Элизабет Трасс заявляет, что Великобритания усилит совместную работу с Польшей и Украиной по обороне и безопасности, санкциям, энергетической безопасности и противодействию дезинформации.

«Я также горжусь, что вместе с Дмитрием мы запускаем наше трехстороннее партнерство с Польшей и Украиной. Мы усилим работу по обороне и безопасности, санкциям, энергетической безопасности и противодействию дезинформации. Это демонстрирует, что Соединенное королевство хочет и готово стоять плечом к плечу с нашими союзниками в восточной и центральной Европе», — сказала Трасс на пресс-конференции по результатам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.