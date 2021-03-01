У Зеленского рассказали о причинах задержки кредита МВФ

Программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом не прекращена. Украина по-прежнему ожидает транш МВФ в 2021 году. Об этом сообщил советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко в эфире канала «Украина 24».
«Программа у нас рассчитана на 5 млрд долларов, 2,1 млрд мы получили. И тут не проблема в том, что нам нужно выполнить или не нужно. Задача в том, что то, что прописано в программе сотрудничества с МВФ — это же прописано и в программе самого президента Зеленского: реформа судебной системы, борьба с коррупцией и так далее», — сказал Устенко.
Как сообщили в ОП, возникли проблемы логистического характера из-за особенностей украинского законодательства.
«Как мы понимаем в Офисе президента, возникли проблемы даже не технического характера, а логистического, которые возникли потому что ты не можешь просто взять и изменить украинское законодательство. Чтобы его менять, скажем, в отношении судебной системы, президент проводил много встреч, говорил с экспертами, это занимало много времени. И логистически мы не выдержали того времени, которое, как надеялись, сможем выдержать», — пояснил советник президента.
Он уточнил, что как только будут проголосованы инициативы президента, то ОП «смогут сказать, что с их стороны выполнено то, что обещалось выполнить не только МВФ, но и украинскому обществу».
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