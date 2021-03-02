Украина получит 1,8 млн вакцин от COVAX – из них Pfizer только 177 тысяч доз

Международный альянс GAVI назвал размер первой партии вакцины от коронавируса для Украины в рамках механизма COVAX. В рамках первой партии в Украину поступит около более 1,8 миллиона доз вакцин компаний Pfizer и AstraZeneca.
Об этом говорится в заявлении GAVI.
Согласно данным альянса, в Украину прибудет 1 776 000 доз вакцины AstraZeneca, а не 2 215 200, как планировалось изначально. Размер первой партии вакцины Pfizer составит 177 тысяч доз.
Как известно, Украина оказалась среди стран, которые первыми получат первую партию вакцин от коронавируса в рамках механизма COVAX. Эту вакцину Украина получит бесплатно.
Напомним, COVAX планирует до конца мая распределить 237 млн доз вакцины AstraZeneca по всему миру.
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