Посол Великобритании заявила об идентичности вакцин Covishield и Oxford/AstraZeneca

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подчеркивает, что вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 Covishield и Oxford/AstraZeneca AZD1222 являются идентичными, поскольку первое является лишь лицензионным названием второй при производстве в Индии.
«Фактчек. Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield — это лицензионная название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемые в Украине, отличаются по формуле, категорически неверно», — написала Симмонс в Twitter в среду.
Как сообщалось, самолет с первой партией COVID-вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) приземлился в аэропорту Борисполь утром 24 февраля. Препарат Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Для экстренного применения в Украине его зарегистрировали в понедельник, 22 февраля.
Украина также получила подтверждение о поставках в рамках механизма COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.
Кроме того, Украина заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, которые разработаны с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).
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