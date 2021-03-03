В Киеве обокрали авто руководителя САП

В Киеве неизвестные обокрали автомобиль исполняющего обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, полиция открыла уголовное производство.

Эту информацию Укринформу подтвердили в отделе коммуникации полиции Киева.

«Был такой факт, и было начато уголовное производство по части 3 статьи 185 (Кража) УКУ», — сообщили в полиции Киева.

Сейчас исполняющим обязанности руководителя САП является Максим Грищук.

Напомним, что 19 февраля в центре Киева возле здания НАБУ у сотрудника Посольства Нидерландов в Украине неизвестные похитили велосипед.