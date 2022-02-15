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США предоставят Украине кредитные гарантии

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США предоставят Украине кредитные гарантии

Правительство США предложило Украине кредитные гарантии на сумму до $1 млрд, говорится в заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Эти средства пойдут на поддержку экономических реформ в стране, что позволит «укрепить способность Украины обеспечивать экономическую стабильность, рост и процветание народа перед лицом дестабилизирующих действий России», отметил он.

Блинкен напомнил, что в условиях российского давления с 2014 по 2016 год Вашингтон предоставил Киеву три кредитные гарантии на сумму $1 млрд, а также с 2014 года — помощь на сумму более $2 млрд.

Кроме того, Экспортно-импортный банк США намерен выделить до $3 млрд для содействия закупкам американских товаров и услуг для проектов в Украине, добавил госсекретарь.

Макрофинансовую помощь Украине в размере €1,2 млрд предоставит и ЕС.

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В декабре прошлого года американский президент Джо Байден подписал оборонный бюджет, включающий в том числе военную помощь Украине на $300 млн.

США, отношения с Россией, Энтони Блинкен
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