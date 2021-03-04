Правозащитники сообщили о гибели более 50 человек на протестах в Мьянме

Почти 1,5 тыс. человек задержаны после прихода к власти военных в Мьянме. Об этом в четверг сообщила Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме.

«По состоянию на 3 марта задержано 1 498 человек, — отмечается в отчете. — На данный момент 1 192 задержанных все еще находятся под стражей, включая четырех человек, приговоренных к тюремным срокам». Полученные ассоциацией официальные списки свидетельствуют, что в среду были задержаны 183 человека. «Однако лишь в одном Янгоне арестованы более 400 человек, по всей стране — 800», — добавили в ассоциации.

Согласно подсчетам организации, за сутки в Мьянме погибли 19 людей. Между тем, в ООН сообщили о 38 погибших за аналогичный период. Несмотря на разнящееся данные за сутки, общее число погибших с начала протестов у двух организаций одинаковое. «Более 50 человек были убиты в результате жестких разгонов акций протеста», — подчеркивают активисты.

Что касается пострадавших, то за сутки не менее 94 человек получили различные ранения в результате применения силовиками светошумовых гранат, резиновых и боевых патронов. «В Янгоне, Мандалае, Мьинджане, Мониве, Моламьяйне, Хпаканте велась стрельба боевыми патронами», — отмечается в публикации. «Число раненых, вероятно, намного больше, оно оценивается примерно в 100 человек», — добавили в ассоциации.