Некоторые заразившиеся коронавирусом могут болеть «вечно», - ученые

Люди с сильно ослабленной иммунной системой могут в течение долгого времени не выздоравливать от COVID-19, из-за чего коронавирус в их организме сможет приобрести неуязвимость для антител. Это выяснили специалисты Университета Южной Калифорнии, исследование опубликовано на портале medRxiv.
Ученые изучили состояния трех пациентов, страдающих лейкемией (болезнь крови) и зараженных коронавирусом: мальчика и девочки младше пяти лет и молодого человека в возрасте от 20 до 25 лет.
Оказалось, что следы вируса в их организме сохранялись на протяжении 162 дней с момента заражения. «Наши результаты показывают... накопление мутаций, часть из которых может вызвать ускользание от иммунной системы», — отмечается в исследовании. Ученые подчеркивали, что люди с ослабленным иммунитетом очень уязвимы к коронавирусу.
Они заявляют, что результаты их исследования демонстрируют необходимость переосмысления мер инфекционного контроля при уходе за пациентами с ослабленной иммунной системой. Авторы исследования считают необходимым рассмотреть возможность регулярного наблюдения за мутациями коронавируса и их влиянием на передачу вируса, а также на работу иммунной системы.
В июне 2020 года китайские ученые сообщили, что заражение коронавирусом вызывает длительные сбои в работе иммунитета. Такой вывод они сделали после изучения данных 55 пациентов. У переболевших COVID-19 наблюдалось снижение уровня лимфоцитов (клеток крови, которые отвечают за иммунитет).
В свою очередь, ученые из Британии заявляли, что перенесшие заражение коронавирусом могут страдать от последствий всю жизнь. В их числе ученые назвали повреждения легких, хроническую усталость и психологические расстройства.
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