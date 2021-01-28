В РФ уже привили от коронавируса более 2 млн человек

Более двух миллионов россиян уже привились от коронавируса «Спутником V» вне клинических испытаний вакцины, заявили российском Центре Гамалеи.

При этом отмечается, что в плане гуморального иммунного ответа эффективность вакцины превышает 98%, а по клеточному иммунитету она стремится к 100%.

Гуморальный иммунитет отвечает за удаление патогена с помощью выработанных антител, клеточный — за уничтожение его клетками организма.

«Спутник V» — вакцина для профилактики COVID-19, разработанная в РФ Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат создали на базе платформы аденовирусных векторов человека.