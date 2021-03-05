Паспорта вакцинации могут ввести в Швеции к лету

Вакцинные паспорта могут появиться в Швеции уже к началу массовых отпусков. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил министр энергетики и информационных технологий Андерс Игеман.
"Цель правительства - дать возможность получить цифровой сертификат о вакцинации, он должен быть готов к лету, - отметил он. - Я считаю, что и у туристических компаний, и у стран будет такой запрос. Сегодня многие предъявляют требования к тестам на COVID-19, и по мере поступления вакцины логично, что все больше людей требуют сертификаты на вакцинацию".
По словам Игемана, свидетельство о прохождении вакцинации должно "работать" на разных платформах, таких, как, например, мобильные телефоны и электронные кошельки. Также оно может быть в традиционной бумажной форме. Предназначено свидетельство, прежде всего, для поездок за границу. Основным техническим требованием к нему является возможность его прочтения представителями контрольных органов и верификация подлинности.
Власти исходят из того, что в будущем вакцинные паспорта станут одним из основных условий свободного перемещения по миру. Не имеющие их будут ограничены в своих международных передвижениях.
Между тем в правительстве отмечают, что, несмотря на планы по поводу полной готовности к июню, выдача вакцинных паспортов возможна лишь после того, как в Евросоюзе придут к единому пониманию того, что именно должно вноситься в паспорта вакцинации и какими правами будут обладать их владельцы.
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