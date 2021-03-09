Данилов хочет заменить русский язык английским

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что английский язык должен стать вторым в Украине, поскольку это вопрос выживания в русскоязычном мире. Это актуально с учетом курса Украины на Запад.
Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках форума «Украина 30», передает РБК-Украина.
«Если мы говорим, что двигаемся в Евросоюз и НАТО, — это вопрос нашего выживания в лингвистическом русскоязычном мире. Если мы не будет этим вопросом заниматься, то постоянно будем подвергаться российским нарративам», — заявил Данилов.
Он подчеркнул, что в свое время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва по всему миру защищает не россиян, а именно русскоязычных.
«И это очень большая опасность. Если в какой-либо стране мира человек говорит по-русски, то россияне считают, что они должны его защитить. У нас много людей на территории оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей говорили по-русски, но это не значит, что они должны военным путем оккупировать эти территории», — добавил Данилов.
Ранее он назвал английский язык залогом независимости Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016