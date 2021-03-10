На программу «Большая реставрация» потратят 2 млрд грн

Заместитель главы Офиса президента Украины (ОП) Кирилл Тимошенко заявил об открытии новой программы в рамках «Большой стройки» под названием «Большая реставрация», на которую государство выделило 2 млрд грн.

«Президентом было принято решение об открытии новой программы в рамках „Большой стройки“, которая называется „Большая реставрация“. Это программа восстановления и реставрации объектов культурного наследия — театров, замков, музеев, крепостей и так далее ... На программу „Большая реставрация“ выделена рекордная сумма в истории Украины — 2 миллиарда грн», — заявил Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм» в среду в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

Главной целью «Большой реставрации» замглавы ОП назвал сохранение культурного наследия, подчеркнув, что «это важно и для государства, и лично для президента».

Он также отметил, что в начале прошлого года в Офисе президента «задумывались о том, что в стране много объектов, которые продолжают разрушаться». Таких объектов культурного наследия появлялось «все больше и больше, именно поэтому было принято такое решение об их реставрации».

«Мы не восстанавливаем такие объекты, чтобы они стояли пустые — мы строим к ним дороги, заводим туда новый менеджмент, чтобы люди приезжали, смотрели и узнавали больше о собственной стране. Это важно в сегодняшней реальности, когда люди из-за пандемии не смогут много выезжать за границу», — заявил Тимошенко.

Он добавил, что «такова реальность, что не будет много людей выезжать за границу и в этом году, поэтому цель государства заключается в том, чтобы люди узнавали больше про Украину».

По его словам, на некоторых объектах работы уже начались и их темпы будут расти.