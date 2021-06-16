У Зеленского хотят увеличить поступления в госбюджет от приватизации в 4 раза

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил о запланированном 4-кратном росте поступлений в государственный бюджет от приватизации в 2021 году по сравнению с предыдущим годом.

«В 2018 году рост доходов от приватизации составил 1,2%, в 2019 — 3,1%, в 2020 году — 350%. Но мы на этом не останавливаемся. Потому что планы поступлений в бюджет от приватизации в 2021 году состоят в увеличении доходов еще в 4 раза», — сказал Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Экономика без олигархов», сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Тимошенко, среди объектов такой «Большой приватизации» можно выделить отели, долгострои и даже тюрьмы.

«С каждым годом количество аукционов в рамках „Малой приватизации“ и рост цен, за счет чего зарабатывает государство на продаже объектов, увеличивается», — добавил он.

Тимошенко также привел пример с аукционом отеля «Днепр», на приватизации которого государство заработало более 1 млрд грн, а цена на него выросла в 14 раз.

Заместитель руководителя Офиса президента уточнил, что одна из основных задач власти — допустить граждан к приватизации объектов, которые всегда находились на балансе Управления делами президента и использовались только чиновниками.

Однако, по его словам, не все объекты могут выставляться на приватизацию, поскольку они являются либо прибыльными, либо резиденциями.