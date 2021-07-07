Украина советуется с французами по поводу создания национального авиаперевозчика

Украину по вопросам создания национальной авиакомпании консультирует французская компания Aerogestion.

Такую информацию в своей презентации в ходе форума «Украина 30» в среду обнародовал заместитель главы Офиса президента, координатор программы «Большое строительство» Кирилл Тимошенко, передает Интерфакс-Украина.

В его презентации также отмечается, что парк самолетов для национального авиаперевозчика будет формироваться на условиях лизинга.

Как сообщалось, украинская государственная авиакомпания, создание которой запланировано на ближайший год, будет обеспечивать как внутренние, так и международные рейсы, в том числе на дальние дистанции.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству инфраструктуры ускорить процесс создания национальной авиационной компании. Он отметил, что внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты, но при этом сообщил, что ведутся переговоры о закупке самолетов и с тремя крупнейшими мировыми авиапроизводителями.