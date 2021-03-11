Саакашвили назвал Украину «государством-кидаловом»

В Украину практически не поступают иностранные инвестиции, потому что среди зарубежных инвесторов у нее репутация «государства-кидалова». Об этом заявил экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили, передает «Украина 24».

«Кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают», — сказал он. Саакашвили заявил, что инвесторов на Украине обычно «обирают до нитки».

По словам Саакашвили, иностранные инвестиции занимают в украинском ВВП долю менее 2%, из них «настоящих» иностранных инвестиций меньше 0,2%. Политик пояснил, что приток денег из-за рубежа необходим стране, поскольку поможет создавать рабочие места.

Ранее он говорил, что экономику Украины ближайшее время ждет неизбежная катастрофа, поскольку на государство надвигается мощный бюджетный кризис. По словам Саакашвили, уже со следующего года у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий.