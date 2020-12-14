В работе YouTube и Google произошел глобальный сбой

У интернет-пользователей возникли проблемы с доступом к YouTube и почтовому сервису Google. На отслеживающем проблемы сервисы Donwdetector число жалоб на невозможность подключиться к YouTube за несколько минут выросло более чем до 80 тыс., а к Gmail — до нескольких тысяч.

При попытке пользователей зайти в свой почтовый аккаунт Gmail выдавало сообщение о ошибке.

По данным сервиса Donwdetector, чаще всего на невозможность доступа к YouTube жалуются пользователи из стран Европы. В сети Twitter появились жалобы из самых разных стран мира.