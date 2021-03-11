В Польше считают прославление Шухевича в Украине оскорблением памяти жертв УПА

Тернопольский городской совет 5 марта сообщил о присвоении местному стадиону названия «Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича»
Институт национальной памяти Польши выступил против решения властей украинского Тернополя переименовать городской стадион в честь главаря Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) Романа Шухевича. Соответствующее заявление институт опубликовал в четверг в социальных сетях.
«Роман Шухевич как лидер ОУН был одним из особо ярых сторонников жестоких чисток и физического уничтожения польского населения», — подчеркнул институт.
«Украинское прославление Романа Шухевича оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв украинских националистов ОУН-УПА. Эта антипольская этническая чистка, проведенная украинскими националистами, носила характер геноцида», — говорится в заявлении института.
Тернопольский городской совет 5 марта сообщил о том, что принято решение о присвоении местному стадиону названия «Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича». Свое решение депутаты пояснили необходимостью почтить таким образом память героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии, который, согласно заявлению на официальном сайте горсовета, «был не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта». Инициатива была поддержана единогласно. После этого данное решение осудил посол Израиля, потребовав его отменить.
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