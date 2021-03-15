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Разумков считает, что депутаты не могут нести ответственность за «Харьковские соглашения»
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Разумков считает, что депутаты не могут нести ответственность за «Харьковские соглашения»
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Разумков считает, что депутаты не могут нести ответственность за «Харьковские соглашения»

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Разумков считает, что депутаты не могут нести ответственность за «Харьковские соглашения»

Народные депутаты после снятия с них неприкосновенности не несут ответственности за свои голосования, сказал глава парламента Дмитрий Разумков в ходе согласительного совета, комментируя дело Харьковских соглашений. Подобное явление называется индемнитет.

«СБУ уже пришла с соответствующими решениями суда, кто как голосовал. К счастью или к сожалению, народные депутаты не несут ответственность за свои голосования. Индемнитет он остается. Я не уверен, что эта идея будет полностью реализована», — заявил он.

Напомним, 11 марта после брифинга секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Служба безопасности Украины изучит обстоятельства ратификации «Харьковских соглашений» и проверит всех 236 депутатов, которые их поддержали.

Позже он добавил, что все причастные к подписанию «Харьковских соглашений» в 2010 году будут нести ответственность независимо от их должностей и фамилий.

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21 апреля 2010 тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев в Харькове подписали соглашение о продлении на 25 лет срока пребывания Черноморского флота России в Севастополе.

В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более, чем на 100 долларов за тысячу кубометров.

Харьковские соглашения, Дмитрий Разумков
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