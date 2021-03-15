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Илон Маск официально стал «технокоролем» Tesla

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Илон Маск официально стал «технокоролем» Tesla

Глава Tesla Илон Маск добавил к званию CEO еще и титул «технокороля» компании, сообщает газета Financial Times. О том, что с 15 марта Маск носит «титул» Technoking of Tesla, компания официально сообщила в извещении, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC).

В том же документе указано, что финансовый директор Tesla Зак Киркхорн получил дополнительное «звание» Master of Coin, то есть «мастера над монетой». В сериале «Игра престолов» звание Master of Coin носили казначеи правителей Семи королевств, в том числе лорд Петир Бейлиш, известный как «Мизинец», и Тирион Ланнистер. Связан ли выбор названия новой должности Киркхорна с сериалом — неизвестно.

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При этом отмечается, что Маск и Киркхорн сохранят свои должности в компании, то есть о каких-либо перестановках в руководстве речи не идет.

Tesla, Илон Маск
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Понедельник, 15 марта 2021
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