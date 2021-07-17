Китай одобрил экстренное использование вакцины Sinopharm для детей от 3 лет

Власти Китая одобрили экстренное использование инактивированной вакцины китайской фармакологической компании Sinopharm для детей в возрасте от 3 до 17 лет. Об этом в субботу сообщил информационный портал «Пэнпай».

16 июля инактивированная вакцина против коронавируса Пекинского института биопрепаратов компании Sinopharm получила разрешение на экстренное использование для вакцинации людей в возрасте от 3 до 17 лет, сказано в материале.

Как указывается в публикации, первая и вторая стадия клинических испытаний вакцины состоялись в центральной китайской провинции Хэнань. Индекс сероконверсии (выработка организмом антител) составил 100%, средний геометрический титр антител (GMT) и индекс сероконверсии практически ничем не отличались от результатов взрослых участников клинических испытаний.

Отмечается, что в результате испытаний вакцина доказала высокую безопасность. Серьезных побочных эффектов не выявлено, у некоторых участников поднималась температура и болело место укола. Как пишет издание, 6 июня испытания вакцины начались в Абу-Даби (ОАЭ), в них приняли участие около 900 человек разных национальностей в возрасте от 3 до 17 лет.

В начале июня власти Китая также разрешили в экстренных целях прививать детей от 3 лет вакциной CoronaVac, разработанной китайской компанией Sinovac. Согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале The Lancet, препарат показал высокую эффективность в ходе испытаний среди детей в возрасте от 3 до 17 лет.

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. По данным на 16 июля, китайские медики в ходе кампании вакцинации населения сделали свыше 1,43 млрд прививок от коронавируса.