Китай одобрил экстренное использование вакцины Sinopharm для детей от 3 лет

Власти Китая одобрили экстренное использование инактивированной вакцины китайской фармакологической компании Sinopharm для детей в возрасте от 3 до 17 лет. Об этом в субботу сообщил информационный портал «Пэнпай».
16 июля инактивированная вакцина против коронавируса Пекинского института биопрепаратов компании Sinopharm получила разрешение на экстренное использование для вакцинации людей в возрасте от 3 до 17 лет, сказано в материале.
Как указывается в публикации, первая и вторая стадия клинических испытаний вакцины состоялись в центральной китайской провинции Хэнань. Индекс сероконверсии (выработка организмом антител) составил 100%, средний геометрический титр антител (GMT) и индекс сероконверсии практически ничем не отличались от результатов взрослых участников клинических испытаний.
Отмечается, что в результате испытаний вакцина доказала высокую безопасность. Серьезных побочных эффектов не выявлено, у некоторых участников поднималась температура и болело место укола. Как пишет издание, 6 июня испытания вакцины начались в Абу-Даби (ОАЭ), в них приняли участие около 900 человек разных национальностей в возрасте от 3 до 17 лет.
В начале июня власти Китая также разрешили в экстренных целях прививать детей от 3 лет вакциной CoronaVac, разработанной китайской компанией Sinovac. Согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале The Lancet, препарат показал высокую эффективность в ходе испытаний среди детей в возрасте от 3 до 17 лет.
Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. По данным на 16 июля, китайские медики в ходе кампании вакцинации населения сделали свыше 1,43 млрд прививок от коронавируса.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016