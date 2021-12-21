Минздрав Беларуси разрешил вакцинацию подростков против COVID-19

Минздрав Беларуси разрешил вакцинацию детей в возрасте 12-17 лет против COVID-19.
«Привить против COVID-19 можно будет детей в возрасте 12-17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства во вторник. Для вакцинирования в настоящее предлагается китайская инактивированная вакцина против инфекции COVID-19 (Verо Cell). «Прививочная компания детского населения против инфекции COVID-19 начнется 27 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.
Как уточняется, вакцинацию можно будет пройти не ранее чем через 6 месяцев после перенесенной ребенком инфекции COVID-19, и при отсутствии противопоказаний к вакцинации.
В Беларуси еще с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом «Спутник V» в рамках пострегистрационных исследований. Страна стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В Беларуси также наладили совместное производство «Спутника V», которым в настоящее время вакцинируют население. Кроме того туда доставили несколько партий китайской вакцины Vero Cell.
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