В Беларуси началась вакцинация детей от COVID-19

Вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет от COVID-19 началась в Беларуси, сообщили в понедельник в пресс-службе Минздрава страны.

«В Беларуси началась вакцинация детей против инфекции COVID-19. Привить против COVID-19 можно детей в возрасте 12-17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию. В настоящее время для вакцинирования предлагается инактивированная вакцина против инфекции COVID-19 (Verо Cell китайского производства — ред.)», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

В Беларуси еще с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом «Спутник V» в рамках пострегистрационных исследований. Страна стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В Беларуси также наладили совместное производство «Спутника V», которым в настоящее время вакцинируют население. Кроме того туда доставили несколько партий китайской вакцины Vero Cell.