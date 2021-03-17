В ЕС определились с форматом цифровых сертификатов по COVID-19

Еврокомиссия предложила создать в Евросоюзе цифровые сертификаты по COVID-19, которые будут подтверждать наличие у его владельца прививки, отрицательного теста или тот факт, что он выздоровел после коронавируса, говорится в сообщении ЕК.

«Еврокомиссия приняла законодательное предложение, создающее единую структуру для зелёных цифровых сертификатов», — отмечает ЕК.

Этот документ призван облегчить передвижение жителей Евросоюза между странами ЕС.

«Цифровой зеленый сертификат будет доказательством того, что человек был вакцинирован против COVID-19, получил отрицательный результат теста или вылечился от COVID-19», — говорится в релизе.

Цифровой зеленый сертификат ЕС может быть встроен и в международные инициативы, разрабатываемые в этом направлении.