Кабмин уволил руководителя «Укрзализныци» Жмака

Кабинет министров Украины по представлению наблюдательного совета АО «Укрзализныця» уволил главу правления компании Владимира Жмака.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду, сообщил СМИ министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Это также подтвердил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

«На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. Чиновники проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы правления акционерного общества „Українська залізниця“ Жмака Владимира Николаевича», — сообщил он.

Соответствующее представление раньше подал наблюдательный совет компании.

Выполнять обязанности руководителя УЗ будет Иван Юрик