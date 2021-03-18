«Харьковские соглашения» могли голосовать с нарушением регламента Рады

Служба безопасности Украины по поручению Совета национальной безопасности и обороны расследует обстоятельства подготовки и ратификации «Харьковских соглашений» в 2010 году.
«Кому действительно следует серьезно волноваться, так это экс-спикеру Владимиру Литвину, которому одной ст.80 Основного закона для оправдания в суде, пожалуй, будет маловато, поскольку есть все основания полагать, что 27 апреля 2010-го он нарушил „парламентскую конституцию“ — Регламент Верховной Рады, имевший к тому времени уже статус не постановления, а закона», — пишет ZN.UA.
По свидетельству некоторых депутатов VI созыва, перед голосованием за ратификацию «Харьковских соглашений» на табло в сессионном зале высветилось число значительно меньшее 226 (по разным оценкам, от 211 до 216 — ред.), то есть в зале не было кворума, и спикер Литвин вообще не имел права ставить этот вопрос на голосование.
«Подтвердить воспоминания депутатов может либо стенограмма (если ее, конечно, не отредактировали), либо (что надежнее) видеозаписи, которые следствие может получить у телеканалов, снимавших бурные события того дня. Заодно на этих видео, наверное, можно будет обнаружить и факты „кнопкодавства“», — отмечает издание.
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