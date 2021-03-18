В Киеве разоблачили продавцов справок о получении отрицательного теста на COVID-19

Столичные правоохранители разоблачили двух киевлян, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных справок о получении отрицательного теста на COVID-19 без прохождения соответствующих исследований, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
«Во время досудебного расследования установлено, что к противоправной деятельности причастны двое киевлян, один из которых подыскивал лиц, планировавщих поездку за границу, и предлагал получить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 без прохождения обследования. В случае успешных договоренностей сообщник — работник одной из частных столичных лабораторий — изготавливал справку без проведения тестирования», — говорится в сообщении, обнародованном в четверг.
Отмечается, что стоимость одной поддельной справки составляла от 900 до 1500 грн. По предварительным данным, с февраля по март текущего года злоумышленникам удалось реализовать около 80 сфальсифицированных документов.
«Во время санкционированного обыска в лаборатории и по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли бланки сертификатов и справок с печатями лаборатории, печати, денежные средства в сумме около 500 тыс. грн, черновые записи, а также другие вещественные доказательства, указывающие на совершение уголовного преступления», — подчеркивают правоохранители.
Решается вопрос о назначении технических экспертиз по изъятым доказательствам.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016