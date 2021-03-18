В Киеве разоблачили продавцов справок о получении отрицательного теста на COVID-19

Столичные правоохранители разоблачили двух киевлян, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных справок о получении отрицательного теста на COVID-19 без прохождения соответствующих исследований, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«Во время досудебного расследования установлено, что к противоправной деятельности причастны двое киевлян, один из которых подыскивал лиц, планировавщих поездку за границу, и предлагал получить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 без прохождения обследования. В случае успешных договоренностей сообщник — работник одной из частных столичных лабораторий — изготавливал справку без проведения тестирования», — говорится в сообщении, обнародованном в четверг.

Отмечается, что стоимость одной поддельной справки составляла от 900 до 1500 грн. По предварительным данным, с февраля по март текущего года злоумышленникам удалось реализовать около 80 сфальсифицированных документов.

«Во время санкционированного обыска в лаборатории и по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли бланки сертификатов и справок с печатями лаборатории, печати, денежные средства в сумме около 500 тыс. грн, черновые записи, а также другие вещественные доказательства, указывающие на совершение уголовного преступления», — подчеркивают правоохранители.

Решается вопрос о назначении технических экспертиз по изъятым доказательствам.