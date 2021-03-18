Трамп потерял четверть своего состояния за время президентства

За время своего пребывания на посту президента США Дональд Трамп потерял около 700 млн долларов. В частности, из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Bloomberg, добавляя, что сегодня его состояние составляет 2,3 млрд.
К такому выводу агентство пришло, проанализировав документы за период с 2016 по 2021 годы и противопоставив его финансовую ситуацию до и после президентства.
Состояние начало уменьшаться в августе 2020 года. Уже в январе оно составляло 2,45 млрд долларов, а в марте 2,33 млрд долларов.
Три четверти состояния Трампа приходятся на недвижимость. Он является владельцем или совладельцем многих офисных башен. Но все они из-за пандемии ковида и переход на дистанционную форму работы сильно упали в цене.
Сегодня всю коммерческую недвижимость экс-президента США оценивают в 1,7 млрд долларов. За период с 2016-2021 она потеряла 26% стоимости.
Трамп также владеет или управляет множеством отелей и курортов, а также его компания владеет 19 полями для гольфа.
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