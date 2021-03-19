Канада сообщила о безопасности вакцины AstraZeneca

Вакцина от коронавируса разработки AstraZeneca остается одобренной к применению в Канаде, сообщил Минздрав страны в связи с сообщениями о возможной связи препарата со случаями тромбоза среди привившихся. Сообщение Минздрава Канады вышло вскоре после того, как США объявили о намерении предоставить Канаде и Мексике вакцины AstraZeneca из собственных запасов.
"Минздрав Канады изучил доступную информацию о случаях (образования тромбов у привившихся в Европе.— Ред.) и определил, что между вакциной AstraZeneca и повышенным риском образования тромбов нет связи",— указано на сайте правительства Канады. Минздрав сообщил, что ранее в Канаде был зафиксирован единственный случай сердечного приступа после вакцинации препаратом AstraZeneca, однако исследование показало, что он не был связан с вакциной.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США получили запросы от Канады и Мексики на поставку вакцин. 18 марта она объявила, что эти страны получат 1,5 млн и 2,5 млн доз вакцины AstraZeneca. Эта вакцина еще не одобрена к применению в США, однако на американских заводах AstraZeneca и ее партнеров уже хранятся десятки миллионов доз, сообщала The New York Times.
Напомним, около 20 стран отказались от применения вакцины AstraZeneca в связи со случаями тромбоза после прививок. Консенсуса по поводу того, имеется ли связь вакцинации с тромбозом, нет. Всемирная организация здравоохранения, Европейское агентство лекарственных средств и Британский медицинский регулятор заявляют, что не нашли взаимосвязи.
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