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В Канаде подтвердили случай смерти после прививки AstraZeneca

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В Канаде подтвердили случай смерти после прививки AstraZeneca

Первый смертельный случай, связанный с вакцинацией препаратом британско-шведской компании AstraZeneca подтвердили в канадской провинции Альберта. Об этом сообщил в среду телеканал CTV.

Согласно его данным, 54-летняя женщина умерла 27 апреля. «Мы сообщаем об этом так поздно из-за необходимости получения подтверждения информации», — приводит телеканал слова главного врача провинции Дины Хиншоу. По ее словам, вакцина все еще считается безопасной, так как серьезные осложнения после ее введения очень маловероятны.

27 апреля летальный исход, который может быть связан с вакцинацией AstraZeneca, был зафиксирован в провинции Квебек. Его причиной стало образование тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови. Ранее в Канаде было выявлено шесть случаев образования тромбов у привившихся данным препаратом. Сообщалось, что эти люди после медицинского осмотра были отпущены домой.

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14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Канада получила 13,9 млн доз вакцины, в том числе 2,3 млн доз AstraZeneca.

Канада, AstraZeneca
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