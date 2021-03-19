Германия хочет обменять у США право достроить «Северный поток-2» на финансовую поддержку Украины

Германия готовит несколько инвестиционных проектов по Украине, которые будут касаться хранения водорода и промышленности. Таким образом Берлин хочет убедить США передать право на достройку газопровода «Северный поток-2» в обмен на масштабную финансовую поддержку нашей страны. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание Handelsblatt.

В ЕС есть план, согласно которому он станет климатически нейтральным. Именно к этому Германия стремится присоединить Украину.

Есть информация, что первый такой проект уже согласован. Касается он электролизера, который расщеплять воду на кислород и водород. Его могут установить в Мариуполе на заводе «Метинвест».

Также Германия планирует сотрудничество с Украиной в ІТ-сфере. Возможен и тот вариант, что немецкое автопроизводство перенесут из дочерних компаний Азии в Украину.

Для этого всего США должны отказаться от своих санкций против «Северного потока-2».