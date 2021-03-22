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Эксперты ВОЗ связали появление коронавируса с торговлей животными в Китае

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Эксперты ВОЗ связали появление коронавируса с торговлей животными в Китае

Причиной появления и распространения коронавируса SARS-CoV-2 среди людей могла быть торговля дикими животными на рынке в Ухане, считают опрошенные Bloomberg ученые, в том числе и участвовавшие в расследовании Всемирной организации здравоохранения в Китае. Предположительно, одно из животных, продававшихся на рынке, стало промежуточным носителем, передавшим вирус от летучей мыши к человеку.

Результаты расследования ВОЗ, проведенного этой зимой в Китае, планируется опубликовать на этой неделе. Однако эти результаты не будут окончательными, эксперты будут проводить дополнительные проверки, в том числе и за пределами КНР, чтобы установить пути распространения коронавируса.

Двумя основными возможными источниками передачи вируса к человку в расследовании названы летучие мыши, среди которых коронавирус циркулировал до попадания в человеческую популяцию, и небольшие хищные млекопитающие циветты, которые часто продавались на китайском рынке. Предположительно, летучие мыши контактировали с циветтами на рынке в Ухане, где коронавирус передался последним — циветты и стали промежуточным носителем, от которого SARS-CoV-2 перешел к человеку. Вместе с тем, отмечает Bloomberg, вопросы к этой версии пока остаются — на Уханьском рынке не было выявлено зараженных животных, а первый известный случай COVID-19 был зафиксирован еще до случаев заражения на рынке. По одной из гипотез, которую изложил исследователь из США, Джоэль Вертхайм, вирус мог несколько раз передаваться от животных к человеку. В первых случаях цепочка заражений на этом и обрывалась, но на уханьском рынке коронавирус все же смог мутировать и передаться от человека к человеку.

Австралийский микробиолог Доминик Дуайер, который входил в группу экспертов, посетивших Китай, рассказал, что эксперты смогли подтвердить, что на рынок в Ухане поставляли животных с ферм на юго-востоке Китая, на которых разводят представителей дикой фауны, в том числе и циветт. Поставки шли и из провинции Юньнань. Там еще в начале 2013 года у летучих мышей выявили вирус, похожий на SARS-CoV-2.

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Ранее в числе «подозреваемых» в передаче коронавируса человеку были и панголины — близкие к броненосцам и муравьедам млекопитающие. Их, как и летучих мышей, употребляют в Китае в пищу. Некоторые ученые предполагали, что именно зараженные панголины могли оказаться на сельскохозяйственном рынке в Ухане, после чего их употребили в пищу.

Китай, ВОЗ, коронавирус
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