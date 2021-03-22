Эксперты ВОЗ связали появление коронавируса с торговлей животными в Китае

Причиной появления и распространения коронавируса SARS-CoV-2 среди людей могла быть торговля дикими животными на рынке в Ухане, считают опрошенные Bloomberg ученые, в том числе и участвовавшие в расследовании Всемирной организации здравоохранения в Китае. Предположительно, одно из животных, продававшихся на рынке, стало промежуточным носителем, передавшим вирус от летучей мыши к человеку.
Результаты расследования ВОЗ, проведенного этой зимой в Китае, планируется опубликовать на этой неделе. Однако эти результаты не будут окончательными, эксперты будут проводить дополнительные проверки, в том числе и за пределами КНР, чтобы установить пути распространения коронавируса.
Двумя основными возможными источниками передачи вируса к человку в расследовании названы летучие мыши, среди которых коронавирус циркулировал до попадания в человеческую популяцию, и небольшие хищные млекопитающие циветты, которые часто продавались на китайском рынке. Предположительно, летучие мыши контактировали с циветтами на рынке в Ухане, где коронавирус передался последним — циветты и стали промежуточным носителем, от которого SARS-CoV-2 перешел к человеку. Вместе с тем, отмечает Bloomberg, вопросы к этой версии пока остаются — на Уханьском рынке не было выявлено зараженных животных, а первый известный случай COVID-19 был зафиксирован еще до случаев заражения на рынке. По одной из гипотез, которую изложил исследователь из США, Джоэль Вертхайм, вирус мог несколько раз передаваться от животных к человеку. В первых случаях цепочка заражений на этом и обрывалась, но на уханьском рынке коронавирус все же смог мутировать и передаться от человека к человеку.
Австралийский микробиолог Доминик Дуайер, который входил в группу экспертов, посетивших Китай, рассказал, что эксперты смогли подтвердить, что на рынок в Ухане поставляли животных с ферм на юго-востоке Китая, на которых разводят представителей дикой фауны, в том числе и циветт. Поставки шли и из провинции Юньнань. Там еще в начале 2013 года у летучих мышей выявили вирус, похожий на SARS-CoV-2.
Ранее в числе «подозреваемых» в передаче коронавируса человеку были и панголины — близкие к броненосцам и муравьедам млекопитающие. Их, как и летучих мышей, употребляют в Китае в пищу. Некоторые ученые предполагали, что именно зараженные панголины могли оказаться на сельскохозяйственном рынке в Ухане, после чего их употребили в пищу.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016