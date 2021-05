Трамп хочет, чтобы соцсети платили ему за подписчиков

Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры как минимум с двумя разработчиками социальных сетей о возможном сотрудничестве, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Трамп рассчитывает, что компании, заинтересованные в его выходе на платформу, заплатят ему за подписчиков, которых он может им принести. В Twitter у Трампа было почти 89 миллионов подписчиков, отмечает WSJ.

По словам одного из источников газеты, бывший президент «хочет получить деньги наподобие лицензионных отчислений», и не рассматривает вариант получения доли в бизнесе. В числе социальных сетей, с чьими владельцами Трамп вел переговоры, WSJ называет сети CloutHub и FreeSpace.

Аккаунты Трампа в соцсетях, в том числе в Twitter, Facebook и Instagram, были заблокированы после нападения его сторонников на здание Капитолия, которое произошло в Вашингтоне 6 января. В этот день должно было пройти заседание, на котором должны планировалось утвердить итоги прошедших в ноябре выборов и победу Джо Байдена.

Представители Демократической партии США и главы соцсетей обвинили Трампа в подстрекательстве толпы к беспорядкам, после чего приостановили действие его аккаунтов в соцсетях. Руководство соцсетей объяснило свои действия «риском дальнейшего подстрекательства к насилию».

В начале мая Трамп запустил собственную онлайн-платформу для общения со сторонниками. Сайт From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Дж. Трампа») должен стать альтернативой другим соцсетям. После запуска своей платформы Трамп заявил, что его блокировка в соцсетях является «позором и унижением для всей страны». 7 мая Twitter заблокировал учетную запись, созданную для распространения сообщений с нового сайта Трампа.