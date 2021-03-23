Картину Бэнкси, подаренную больнице, продали за рекордные $23 млн

Картина британского художника Бэнкси, подаренная им английской больнице, ушла во вторник с молотка за рекордные £16,75 млн ($23 млн). Об этом свидетельствуют результаты онлайн-торгов искусства XX века, которые проводит аукционный дом Christie’s.
На черно-белой картине, выполненной маслом на холсте, изображен ребенок, который сидит на полу и играет. В его левой руке — фигурка медсестры. С маской на лице и в развевающейся накидке она напоминает летящего на помощь супергероя. Классические супергерои из комиксов и фильмов Бэтмен и Человек-паук лежат рядом в корзине. Холст размером в 1 кв. м Бэнкси преподнес в дар больнице Саутгемптона в мае. Художник назвал работу Game changer.
Предварительная оценочная стоимость картины составляла от £2,5 млн до £3,5 млн ($3,5-4,8 млн), а вырученные средства должны пойти на нужды Национальной службы здравоохранения (NHS). До этого самой дорогой работой Бэнкси, проданной с аукциона, была картина Devolved Parliament, высмеивающая британских законодателей. В октябре 2019 года она ушла с молотка за £9,9 млн ($12 млн по курсу на тот момент).
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