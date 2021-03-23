В Украине в ближайшее время не будут вводить общенациональный локдаун из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что через несколько дней Ивано-Франковская область выйдет из «красной» зоны.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала «1+1».
«Будем идти по регионам. Условно говоря, мы сейчас ввели (в красную зону — ред.) Киев, Сумскую, Одесскую область, а Ивано-Франковская область, думаю, уже выйдет из красного уровня», — заявил Степанов.
По словам министра, правительству нужно найти баланс между эпидемиологией и экономикой.
Ранее в Министерстве здравоохранения обещали ввести локдаун в Украине только тогда, когда «будет существовать угроза системе здравоохранения».
Сегодня в «красной» зоне карантина оказались восемь регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области. При этом в ряде других регионов местные власти сами ввели усиленный карантин.
Ранее сообщалось, что теперь в «красной» зоне карантина обязательно нужно носить маски или респираторы на улице и в парках. Кабмин внес соответствующие изменения в постановление о карантине.
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