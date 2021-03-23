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ЕС раскритиковал российский указ, запрещающий украинцам владеть землей в Крыму

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ЕС раскритиковал российский указ, запрещающий украинцам владеть землей в Крыму

Внешнеполитическая служба Евросоюза осудила указ президента РФ, который запрещает иностранцам, в том числе украинцам, владеть земельными участками на большей части Крыма. Согласно указу, который вступил в силу 20 марта, в перечень приграничных территорий попали Алушта, Ялта, Джанкой, Евпатория, Феодосия, Армянск, Судак, Саки и Керчь и восемь муниципалитетов Севастополя.

"Европейский союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, которая является очевидным нарушением международного права. В этой связи Евросоюз не признает этот указ, считает его вступление в силу еще одной попыткой принудительной интеграции аннексированного полуострова в Россию ...К тому же данный указ нарушает международное гуманитарное право, поскольку является очередным шагом по принуждению жителей полуострова к принятию российского гражданства. Это ведет к произвольному лишению права собственности",— говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

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Крым и Севастополь вошли в состав России 18 марта 2014 года в результате аннексии. Украина и большинство стран мира считают полуостров незаконно оккупированным Россией.

ЕС, Крым
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