Байден попробует запретить продажу штурмового оружия в стране

Американские власти пока не знают, какими именно были мотивы действий 21-летнего жителя штата Колорадо Ахмада Алиссы, который открыл стрельбу в понедельник в городе Боулдер. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме.

«Вы просите меня строить догадки о том, что произошло, почему это случилось. Я не собираюсь делать этого сейчас, пока у нас не будет всей информации. У меня также нет всех фактов», — отметил он, говоря о мотивах подозреваемого.

По словам Байдена, администрация США намерена предпринять попытку запретить продажу штурмового огнестрельного оружия в стране.

«Мне не нужно больше ни минуты... чтобы сделать шаги, отвечающие здравому смыслу и способные спасти жизни в будущем. Я призываю своих коллег в Палате представителей и Сенате действовать. Мы можем вновь запретить штурмовое оружие и магазины большой емкости в своей стране», — сказал американский лидер.

Ранее на пресс-конференции в Боулдере, штат Колорадо полиция сообщила имя человека, убившего 10 человек в супермаркете. Им оказался 21-летний Ахмад Алисса, живших в соседнем городе Арвада.

Алиссе уже предъявили обвинение в десяти убийствах первой степени. Напомним, он зашел в супермаркет King Soopers в Боулдере и открыл огонь по людям.

Среди погибших в возрасте от 20 до 65 лет — офицер полиции Боулдера Эрик Талли. Начальник полиции Морис Херольд не сообщил какие мотивы были у стрелка, однако подтвердил, что он был ранен в ногу при задержании и сейчас находится в больнице. Когда его состояние стабилизируется, его переведут в тюрьму округа.

Напомним, массовое убийство в Боулдере произошло 22 марта. Ахмад Алисса зашел в магазин и, по свидетельствам очевидцев, молча открыл огонь по посетителям. Он не устроил беспорядочную стрельбу, а выискивал жертв и стрелял наверняка.

После того, как магазин окружила полиция, от него потребовали сдаться. Позже журналисты и очевидцы сняли, как правоохранители ведут мужчину в шортах и с окровавленной ногой. Сегодня стало известно, что это и был Алисса.

Его родственники и друзья уже сообщили, что Алисса был «параноиком» и считал, что его преследуют. В постах в соцсетях он жаловался, что у него нет девушки и на бывшего президента Дональда Трампа.