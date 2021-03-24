Чтобы демонтировать советский герб с монумента «Родина-мать» нужен год и решение правительства

Герб СССР, установленный на монументе «Родина-мать» в Киеве, может быть демонтирован в течение года за средства меценатов. Об этом сообщил директор украинского Института национальной памяти Антон Дробович.
«Мы провели консультации, даже нашли меценатов, готовых помочь с демонтажем герба со щита на монументе. Из-за пандемии коронавируса было не до того. На процедуру демонтажа нужен ориентировочно год», — сказал Дробович в интервью изданию Chas News.
По его словам, для реализации этих планов необходимо решение правительства, поскольку музей истории Украины во Второй мировой войне, на балансе которого находится монумент, не может принять такое решение.
Дробович сказал также, что пока нет единого мнения насчет того, чем заменят герб СССР. «Сейчас есть несколько вариантов, что может быть на щите „Родины-матери“ вместо герба СССР с серпом и молотом: чистый щит, вообще без ничего, знак по результатам конкурса, чистый щит плюс лазерная проекция», — проинформировал он.
Ранее Дробович заявлял о невозможности демонтировать герб по техническим причинам и об отсутствии средств. Эксперты выражали опасение, что демонтаж герба нарушит равновесие статуи.
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