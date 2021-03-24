Советница президента требует опубликовать доказательства лоббирования Зеленским интересов «Эпицентра» и «АТБ»

Советница Президента Украины Виктория Страхова сделала в Facebook ряд смелых заявлений, среди которых – обвинение Владимира Зеленского в лоббировании интересов крупных торговых сетей. Сканы заявлений опубликовал политолог, директор центра Диалог Андрей Миселюк.
«Еще в пятницу она написала о том, что Зеленскому стоило бы чаще читать ее Фейсбук, чтобы понять все тонкости с проблемой эквайринга. Мол, позиция президента на самом деле играет на руку «Эпицентрам» и «АТБ». А сегодня Страхова продолжила тему, призвав соратницу Михо Саакашвили Марию Барабаш вывести президента на чистую воду, опубликовав запись совещания с его участием», - комментирует политолог.
Запись, по словам советницы президента, поможет раскрыть истинные намерения Зеленского по поддержке крупных сетей, а не малого и среднего бизнеса. Страхова также пишет, что Барабаш и Саакашвили «подставляют президента» и тоже лоббируют интересы монополистов.
«Это очень интересная ситуация, ведь не часто советники настолько прямо говорят о нечистоте намерений своих руководителей. Особенно когда руководитель – глава государства, а речь идет о лоббизме в пользу монополистов и звучат настолько прямые обвинения. Уверен, что это крайне негативно отразится на репутации Зеленского перед западными партнерами и на его рейтингах внутри страны», - предупреждает Миселюк.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
))по фотографии явно что-то другое ане советчица