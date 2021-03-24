Войти
Тариф на электроэнергию с 1 апреля решили не менять
жкх
Тариф на электроэнергию с 1 апреля решили не менять
Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич»
официально
Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич»

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

Советница президента требует опубликовать доказательства лоббирования Зеленским интересов «Эпицентра» и «АТБ»

1 482
Советница президента требует опубликовать доказательства лоббирования Зеленским интересов «Эпицентра» и «АТБ»
Виктория Страхова. Фото из ее Facebook

Советница Президента Украины Виктория Страхова сделала в Facebook ряд смелых заявлений, среди которых – обвинение Владимира Зеленского в лоббировании интересов крупных торговых сетей. Сканы заявлений опубликовал политолог, директор центра Диалог Андрей Миселюк.

«Еще в пятницу она написала о том, что Зеленскому стоило бы чаще читать ее Фейсбук, чтобы понять все тонкости с проблемой эквайринга. Мол, позиция президента на самом деле играет на руку «Эпицентрам» и «АТБ». А сегодня Страхова продолжила тему, призвав соратницу Михо Саакашвили Марию Барабаш вывести президента на чистую воду, опубликовав запись совещания с его участием», - комментирует политолог.

Запись, по словам советницы президента, поможет раскрыть истинные намерения Зеленского по поддержке крупных сетей, а не малого и среднего бизнеса. Страхова также пишет, что Барабаш и Саакашвили «подставляют президента» и тоже лоббируют интересы монополистов.

Читайте также: Данилов призвал не использовать «несуществующее» название «Донбасс»

«Это очень интересная ситуация, ведь не часто советники настолько прямо говорят о нечистоте намерений своих руководителей. Особенно когда руководитель – глава государства, а речь идет о лоббизме в пользу монополистов и звучат настолько прямые обвинения. Уверен, что это крайне негативно отразится на репутации Зеленского перед западными партнерами и на его рейтингах внутри страны», - предупреждает Миселюк.

Виктория Страхова, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
All YouNeed
All YouNeed 56 минут назад

))по фотографии явно что-то другое ане советчица

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 24 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Зрители скоро закидают это шоу гнилыми помидорами

Функционирующий исключительно на принципах шоу-бизнеса политический проект заведомо обречен. Наглядный пример - веселые «зеленские» ребята, которые, даже промотав кредит народного доверия, все равно продолжают думать, что госуправление - это такая себе индустрия дипломатических, общественно-политических, социальных и экономических развлечений. Где бестолковая погоня за сиюминутным «вау-эффектом», дешевым пиаром и «нарисованными» на заказ рейтингами подменяет собой диалог с обществом, разумное тактическое и стратегическое планирование, последовательность, прагматизм и созидание.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Если мы хотим вернуться к нормальной жизни, нужно больше вакцины. А, «стратегические партнеры» не дают?

Если мы хотим вернуться к нормальной жизни, а не существовать от локдауна к локдауну, тогда нужен контроль за темпами вакцинации. А если мы хотим контролировать темпы вакцинации, тогда надо надеяться на свои силы.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

«Слуги» умывают руки: вакцинация – это проблема самих вакцинированных

«Слуги» сдали «суверенный иммунитет» Украины на милость транснациональных фармкомпаний и жадных проходимцев.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016