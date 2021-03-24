Советница президента требует опубликовать доказательства лоббирования Зеленским интересов «Эпицентра» и «АТБ»

Виктория Страхова. Фото из ее Facebook

Советница Президента Украины Виктория Страхова сделала в Facebook ряд смелых заявлений, среди которых – обвинение Владимира Зеленского в лоббировании интересов крупных торговых сетей. Сканы заявлений опубликовал политолог, директор центра Диалог Андрей Миселюк.

«Еще в пятницу она написала о том, что Зеленскому стоило бы чаще читать ее Фейсбук, чтобы понять все тонкости с проблемой эквайринга. Мол, позиция президента на самом деле играет на руку «Эпицентрам» и «АТБ». А сегодня Страхова продолжила тему, призвав соратницу Михо Саакашвили Марию Барабаш вывести президента на чистую воду, опубликовав запись совещания с его участием», - комментирует политолог.

Запись, по словам советницы президента, поможет раскрыть истинные намерения Зеленского по поддержке крупных сетей, а не малого и среднего бизнеса. Страхова также пишет, что Барабаш и Саакашвили «подставляют президента» и тоже лоббируют интересы монополистов.

«Это очень интересная ситуация, ведь не часто советники настолько прямо говорят о нечистоте намерений своих руководителей. Особенно когда руководитель – глава государства, а речь идет о лоббизме в пользу монополистов и звучат настолько прямые обвинения. Уверен, что это крайне негативно отразится на репутации Зеленского перед западными партнерами и на его рейтингах внутри страны», - предупреждает Миселюк.