Минздрав разрешил в парках и скверах ходить без масок

Министерство здравоохранения Украины уточнило перечень мест, где предусмотрено обязательное ношение масок в «красных» зонах.

Согласно сообщению на сайте ведомства, в частности, масочный режим не предусмотрен в парках и скверах.

В то же время ношение масок является обязательным в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 м.

Напомним, раньше подобное решение приняли киевские власти.

Обязательное ношение защитных масок в общественных местах, находящихся в населенных пунктах, входящих в «красную» зону карантина, как того требует решение Кабинета министра, не касается тех мест, в которых возможно соблюдать социальную дистанцию, заявлял заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.