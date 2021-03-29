В Кремле готовят конференцию Путина, Меркель и Макрона – без Зеленского

Видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона согласовывается, одной из тем станет Донбасс, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что видеоконференция лидеров России, Германии и Франции в понедельник не состоялась. Дальнейших деталей он не сообщил.
«Мы продолжаем согласования с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, состоится ли видеоконференция в понедельник.
На уточняющий вопрос, почему в видеоконференции не предполагается участия президента Украины Владимира Зеленского, представитель Кремля сообщил, что речи о мероприятии в формате «нормандской четверки» не идет. «Там много и иных вопросов есть для обсуждения», — отметил он.
«Безусловно, сейчас в подобном формате обсуждения без того, чтобы затронуть ситуацию на Донбассе, невозможно. Конечно, эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня. Но это не единственная тема», — уточнил он.
Песков добавил, что точной даты времени проведения видеоконференции пока нет.
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