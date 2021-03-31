Печерский суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому

Печерский районный суд Киева 2 апреля рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного суда отменен.

«На 2 апреля 10.00 назначено рассмотрение ходатайства, в котором указана эта фамилия», — сказал пресс-секретарь Печерского райсуда Виталий Чергавый агентству «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос о том, назначено ли к рассмотрению ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому.

Он не уточнил, от какого органа поступило ходатайство.