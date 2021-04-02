Главный инфекционист США считает, что его страна обойдется без вакцины AstraZeneca

Соединенные Штаты могут обойтись без партий вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Такое мнение в четверг выразил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

«Этот вопрос все еще находится в подвешенном состоянии. У меня есть общее ощущение, что, учитывая те контрактные отношения, которые у нас есть с рядом компаний, мы имеем достаточно вакцин, чтобы покрыть все наши нужды без применения AstraZeneca», — приводит слова Фаучи агентство Reuters.

В марте газета The New York Times сообщила, что США накопили десятки миллионов доз вакцины AstraZeneca, однако, не имея возможности пока ее использовать из-за того, что та еще не получила одобрение Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США, все равно не соглашаются направить препарат в десятки стран, где он уже разрешен. После этой публикации появилась информация, что США направят партии вакцины AstraZeneca в Японию и Мексику.