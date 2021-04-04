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Зеленский подписал указ о вакцинации всех до конца года от коронавируса

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Зеленский подписал указ о вакцинации всех до конца года от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вакцинации населения против коронавируса, предусматривающий создание Национального плана вакцинации против COVID-19, согласно которому большинство взрослого населения Украины должно получить свои прививки до конца текущего года.

Соответствующий документ № 139/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года «О Национальном плане вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, до конца 2021 года» был обнародован на сайте президента в воскресенье.

Как сообщает пресс-служба главы государства, согласно решению СНБО, Кабинет Мминистров Украины в семидневный срок должен обеспечить разработку и утверждение Национального плана вакцинации против COVID-19 с учетом лучшего международного опыта.

«В частности, должно быть установлено минимально необходимое ежемесячное количество прививок, определены источники и сроки поставки вакцин для профилактики коронавирусной болезни, лиц, ответственных за реализацию плана, конечной целью которого является охват прививками большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу», — сообщают в Офисе президента.

Правительство должно активизировать переговоры с производителями вакцин против COVID-19, а также по привлечению международной технической помощи для реализации кампании по вакцинации в Украине.

«Министерство здравоохранения должно предпринять безотлагательные действенные меры по поставкам в Украину в максимально сжатые сроки необходимого количества вакцин для специфической профилактики коронавирусной болезни и обеспечения доступа населения к вакцинации; обеспечить проведение эффективной информационно-разъяснительной работы по вакцинации», — говорится в сообщении.

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В ОП также подчеркивают, что решение предусматривает, что Министерство иностранных дел должно принять неотложные меры, направленные на повышение эффективности сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями по поставкам в Украину вакцин против COVID-19.

Указ о введение в силу решения СНБО вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время президент Зеленский подпишет указ о вакцинации населения Украины.

Владимир Зеленский, вакцинация
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