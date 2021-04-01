Западные страны начали отзывать своих граждан из Мьянмы

Страны Северной Европы изменили рекомендации для граждан в отношении поездок в Мьянму и призывают покинуть страну, сообщает министерство иностранных дел Финляндии.
«Финляндия вместе с другими странами Северной Европы повысила уровень предупреждений в отношении поездок в Мьянму, призвав путешественников «как можно скорее покинуть страну», — говорится в сообщении.
МИД страны информирует, что ситуация опасна для иностранцев, находящихся в Мьянме.
«Финляндия решительно осудила переворот (в Мьянме — ред.) и призывает к возвращению демократии. Насилие, совершаемое армией против безоружных гражданских лиц, заслуживает решительного осуждения», — сообщает внешнеполитическое ведомство.
Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать.
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